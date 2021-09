Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Landkreis Rottweil) Herabfallende Ladung beschädigt mehrere Autos - Zeugen gesucht (16.09.2021)

Dunningen (ots)

Auf der Landstraße 422 zwischen Dunningen und Seedorf hat ein Lastwagen am Dienstagnachmittag Ladung verloren und dadurch andere Fahrzeuge beschädigt. Ein unbekannter Baustellenlaster fuhr in Richtung Seedorf, als ein Rohr von der Ladefläche fiel, das einen entgegenkommenden Renault eines 60-Jährigen an der Fahrertür beschädigte. Ein hinter dem Renault fahrender 25-jähriger Autofahrer und eine ihm nachfolgende 24-jährige Mercedes-Fahrerin fuhren über das auf der Fahrbahn liegende Rohr. Dabei beschädigten beide jeweils den Unterboden ihrer Autos. Der Fahrer des Lasters fuhr ohne anzuhalten weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422 2701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell