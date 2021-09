Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) Auto gestreift und abgehauen - Zeugen gesucht (16./17.09.2021)

Schramberg (ots)

Ein Unbekannter hat mit einem Fahrzeug ein Auto gestreift. Er beschädigte einen Audi A 4 am linken hinteren Kotflügel und flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Als Unfallort kommen mehrere Stellen in Frage, an denen der Audi parkte: am Donnerstag von 8.30 Uhr bis 8.40 Uhr auf der Graf-von-Bissingen-Straße und am gleichen Tag von 9 Uhr bis 14 Uhr auf der Schillerstraße. Anschließend parkte der Audi bis etwas 23 Uhr in Waldmössingen auf einem Firmengelände auf der Seedorferstraße, bevor er bis zum nächsten Morgen gegen 8 Uhr wieder auf der Schillerstraße parkte. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422 2701-0, entgegen.

