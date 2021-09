Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil) Graffiti auf einem Absperr-Banner - Zeugen gesucht (15./16.09.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 18 Uhr auf Donnerstag, 8 Uhr,haben Unbekannte ein Absperr-Banner einer Baustelle in der Straße "Obertorplatz" beschmiert. Sie bemalten es mit schwarzer und grüner Farbe mit verschiedenen Schriftzügen, einem Totenkopf- und einem Mittelfingersymbol. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen.

