Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit nicht versichertem Motorroller vor der Polizei geflüchtet (17.09.2021)

Donaueschingen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein Motorrollerfahrer am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der Eichendorffstraße. Ein 16-Jähriger fuhr mit einem Roller, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Als er den Streifenwagen erkannte, flüchtete der junge Mann. Die Beamten konnten ihn kurz darauf zu Fuß antreffen. Er hatte den Schlüssel für sein Zweirad dabei und es stellte sich heraus, dass er den nicht versicherten Roller schnell bei einem Freund versteckt hatte. Die Polizei zeigte den jugendlichen Zweiradfahrer an.

