POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Säge von Ladefläche eines Pritschenwagens gestohlen - Zeugen gesucht (14./15.09.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Unbekannte Diebe haben im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, eine Säge aus einem Pritschenwagen mit Planaufbau eines Bauunternehmens in der Eberhardstraße gestohlen. Die Mitarbeiter des Bauunternehmens übernachteten in einem nahegelegenen Hotel und ließen den Pritschenwagen auf der Straße im Bereich des Hotels stehen. Vermutlich während der Nacht machten sich dann die unbekannten Diebe an dem Fahrzeug zu schaffen und entwendeten daraus eine Hilti-Akku-Säbelsäge im Wert von etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 33866, entgegen.

