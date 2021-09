Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Außenspiegel eines Autos abgefahren und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht (16.09.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag hat ein Unbekannter einen Außenspiegel eines geparkten VW Golfs an der Ecke Litschlesstraße und Weberstraße abgefahren. Der Unbekannte beschädigte den schwarzen Golf im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 18.00 Uhr und kümmerte sich dann nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und nimmt Hinweise entgegen.

