Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rund 7.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall (16.09.2021)

Rottweil (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Hochmaurenstraße auf die Römerstraße ereignet hat. Eine 48-jährige Fahrerin eines Jeeps wollte von der Hochmaurenstraße auf die Römerstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen VW Golf, dessen 61-jähriger Fahrer von der bevorrechtigten Römerstraße auf die Hochmaurenstraße abbiegen wollte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

