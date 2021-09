Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotenes Einhandmesser sichergestellt

Zittau (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus der Tschechischen Republik war am 11. September 2021 in der grenznahen Friedensstraße als Fußgänger unterwegs und wurde von Bundespolizisten kontrolliert. Er hatte in seinem Rucksack ein verbotenes Einhandmesser dabei, das in der Öffentlichkeit nicht geführt werden darf. Das Messer wurde sichergestellt und eine Anzeige geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell