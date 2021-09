Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Gefährliche Körperverletzungen - Zeugen gesucht (16.09.2021)

Stockach (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen sind Beamte des Polizeirevier Stockach am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in die Straße "Im Grün" gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 39-jähriger Mann seine 38-jährige Ex-Freundin angegriffen und mit einem golfschlägerähnlichen Gegenstand am Kopf getroffen. Als Reaktion auf den Angriff ging ein 30-jähriger Mann auf den 39-Jährigen los und verletzte diesen mit einem bislang unbekannten Gegenstand im Gesicht und am Arm. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

