Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Fahrlässige Brandstiftung (16.09.2021)

Radolfzell (ots)

Durch Renovierungsarbeiten an der Halle einer Baufirma in der Industriestraße entstand am Donnerstagnachmittag durch Flexarbeiten an der Decke ein Schwelbrand. Die Arbeiten an der Hallendecke wurde mithilfe einer Flex am Morgen des Donnerstages von einer Fremdfirma durchgeführt. Gegen 16.00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Bauunternehmens Rauch vom Dach der Halle aufsteigen und stellte einen Schwelbrand fest. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Radolfzell konnte das Ausbreiten des Brandes verhindern. Ein Sachschaden entstand nicht, da das Hallendach in der nächsten Woche komplett erneuert werden sollte.

