POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (16.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Wieselsbergstraße. Ein 40-jähriger Suzuki Alto-Fahrer bog, von der Bundesstraße 33 kommend, auf die Wieselsbergstraße ein und übersah hierbei eine 63-jährige Pedelec Fahrerin, die auf einem Radweg unterwegs war und Vorfahrt hatte. Die Frau kam beim Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Sie verzichtete jedoch auf einen Krankenwagen. An Auto und Fahrrad entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 1.300 Euro.

