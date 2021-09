Polizeipräsidium Konstanz

Eine Unfallflucht angezeigt hat ein Autobesitzer bei der Polizei am Donnerstag. Ein 32-jähriger hatte im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch eine Mercedes V-Klasse im Stadtgebiet an mehreren Stellen wie Industriestraße, Spittelbergstraße und Schulstraße abgestellt. An einem dieser Örtlichkeiten fuhr ein Unbekannter gegen die Beifahrerseite des geparkten Autos und fuhr davon, ohne die Schäden an der Beifahrerseite im Bereich von Schiebetür, Kotflügel und hinterer Stoßstange, zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, entgegen.

