Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Der Rollstuhlschaukel ein Stück näher

Abschlussjahrgang der Polizeiakademie Niedersachsen sammelt 8.400 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz

Nienburg (ots)

Neben dem erfolgreichen Studienabschluss haben die rund 360 Absolventinnen und Absolventen des jüngsten Abschlussjahrgangs der Polizeiakademie Niedersachsen etwas ganz Besonderes umgesetzt: Innerhalb kürzester Zeit haben sie eine Spendenaktion für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz ins Leben gerufen. Insgesamt 8.400 Euro hat der Abschlussjahrgang der Polizeiakademie Niedersachsen für das Kinderhospiz Löwenherz gesammelt, auch Innenminister Boris Pistorius hat sich mit einer Spende beteiligt. Am 24.03.2021 überreichten die drei Initiatoren der Aktion den symbolischen Scheck an den Botschafter des Kinderhospizes Detlef Mauritz.

Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke begleitet Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden und unheilbaren Erkrankung. Mit der Spende möchten die ehemaligen Studierenden den Bau einer Rollstuhlschaukel ermöglichen, die speziell für die Bedürfnisse schwerstbehinderter Kinder und Jugendliche ausgelegt ist.

Innenminister Boris Pistorius ist begeistert vom sozialen Engagement und lobte die zukünftigen Polizisti*innen in der Videobotschaft: "Ich gratuliere Ihnen zu dieser großartigen Leistung. Das zeigt, dass Sie ihre Arbeit als Dienst für die Menschen in Niedersachsen verstehen. Sie sind die Zukunft unserer Polizei und damit künftig maßgeblich für die Sicherheit des Landes verantwortlich."

"Chapeau" mit diesen Worten drückte der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen Carsten Rose seine Anerkennung gegenüber den Absolvierenden aus, "mit dieser Summe haben Sie einen großen Fußabdruck hinterlassen." Die Spendensumme von über 8.000 Euro bricht bislang alle Rekorde. Rose ist stolz auf das soziale Engagement der ehemaligen Studierenden: "Die Aktion ist nahezu vollständig in Eigenregie gelaufen, die Akademie hat lediglich Raum und Rahmen zur Umsetzung ermöglicht."

Die Initiatoren der Spendenaktion Moritz Meister, Artjom Schwabauer und Christoph Siems zeigten sich sehr erfreut: "Mit einer so hohen Summe in dieser kurzen Zeit haben wir niemals gerechnet. Auf diesem Wege möchten wir uns im Namen des 14. Abschlussjahrganges bei allen Spendern von tiefstem Herzen bedanken. Jeder Cent für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz ist genau richtig platziert. Gerade in dieser besonderen durch Corona geprägten Zeit, ist es wichtig sich bewusst zu machen, dass es Menschen gibt, die nicht nur die aktuellen Herausforderungen bewältigen müssen, sondern durchgehend vor großen Herausforderungen stehen!"

Der 14. Abschlussjahrgang hat nun das Studium beendet und unterstützt ab dem 25.03.2021 die Dienststellen der Polizei Niedersachsen.

