Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Bremse abgerutscht - Unfall

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er von der Bremse abrutschte, hat ein junger Autofahrer am Sonntagabend in der Ziegelhütterstraße einen Unfall gebaut. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Peugeot durch die Straße "Am Rambusch" in Richtung Ziegelhütterstraße, als es gegen 19.30 Uhr zu dem Unfall kam.

Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen, an dem die Rechts-vor-Links-Regel gilt, prallte der Peugeot einem von rechts kommenden Hyundai in die Seite. Der Peugeot-Fahrer gab an, den anderen Pkw zwar gesehen zu haben, beim Versuch zu bremsen sei er jedoch vom Pedal abgerutscht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 9.000 Euro. Verletzt wurde aber niemand. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell