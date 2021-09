Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rollt Abhang hinunter (16.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem kuriosen Unfall gekommen ist es am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Albert-Schweizer-Straße. Eine 80-Jährige Seniorin stieg bei einem Klinikum in ihren Dacia Sandero und wollte losfahren. Bevor sie den Motor startete, löste sie die Handbremse und das Fahrzeug fing an, loszurollen. Da die Lenkradsperre eingerastet war, konnte die Frau nicht gegensteuern, rollte ein Gefälle hinunter und blieb, zwischen einer Mauer und einer Parkhauswand eingekeilt, stecken. Die Seniorin blieb unverletzt. Ihr Auto musste ein Kranwagen bergen. Am Dacia entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

