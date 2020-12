Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahndungsaufruf der Aachener Kripo bei Aktenzeichen XY am Mittwoch - Ein "Cold- Case" Fall beschäftigt die Ermittler weiter

Aachen/Heinsberg/Köln/Düsseldorf - In der aktuellen Sendung "Aktenzeichen XY" am kommenden Mittwoch (09.12.2020) wird ein Ermittler der Aachener Kripo seinen Fall erneut vorstellen.

Nach einer ersten Ausstrahlung im September diesen Jahres (Meldung vom 07.09.2020) haben die Ermittler neue und interessante Hinweise und Ermittlungsansätze zum Fall der tot in einem Feld bei Randerath (Kreis Heinsberg) aufgefundenen 24- jährigen Alexandra BELHAJ erhalten. So sollen mehrere Personen an der Tat bzw. an der Beseitigung des Leichnams beteiligt gewesen sein. Das Opfer soll in Szenelokalen in Köln und Düsseldorf verkehrt haben; als Prostituierte soll sie Kontakte zu Personen des öffentlichen Lebens gepflegt haben. Treffen aus diesen Personenkreisen mit Prostituierten sollen in sogenannten Residenzen im Bereich der Städte Köln, Düsseldorf aber auch im Heinsberger Bereich stattgefunden haben; auffällige Fahrzeuge der gehobenen- / Luxusklasse sollen dafür genutzt worden sein.

Die Ermittler erhoffen sich durch die aktuelle Ausstrahlung ihrer Fälle neue Hinweise auf die Täter und weitere Tatzusammenhänge.

