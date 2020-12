Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 57 - Neuss - Sechs Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 57 - Neuss - Sechs Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Montag, 7. Dezember 2020, 16.25 Uhr

Bei einem Stauendunfall gestern Nachmittag verletzten sich auf der A 57 bei Neuss sechs Menschen zum Teil schwer. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Köln für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsstörungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah eine 24-jährige Fahrerin eines Skoda das Stauende auf der A 57 bei Neuss und fuhr mit ihrem Pkw auf einen vorausfahrenden BMW eines 50-Jährigen auf. Infolge des Aufpralls wurde der Skoda nach links gegen die Betonschutzwand und im weiteren Verlauf gegen den Audi eines 55-Jährigen sowie gegen den Toyota eines 31-Jährigen geschleudert und kam rechts an der Schutzplanke zum Stehen. Der Toyota wurde so gegen die linksseitige Betonschutzwand gedrückt, dass er auf die Seite kippte und quer zur Fahrtrichtung auf dem vierten Fahrstreifen zum Liegen kam. Beim Eintreffen der ersten Polizei- und Rettungskräfte begann der BMW leicht zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Fünf beteiligte Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Aufgrund der Löscharbeiten sowie anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Köln für circa drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde am AK Kaarst auf die A 52 in beide Richtungen abgeleitet. Die längste Stauausdehnung betrug circa 5.000 Meter. Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es zwei Schwerverletzte, die zur stationären Beobachtung im Krankenhaus verbleiben und vier leichtverletzte Personen. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf circa 85.000 Euro.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell