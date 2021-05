Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Erneut Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Im Monat Mai wurden bisher zwei in Künzelsau geparkte Pkw mutwillig zerkratzt. Nun kommen zwei weitere Fälle hinzu. In der Nacht auf Mittwoch wurde zwei weitere Autos, die in der Mainzer Straße abgestellt waren, mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand an beiden Wagen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern geben können, sich an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400, zu wenden.

