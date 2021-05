Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Mosbach: Urgestein der Mosbacher Verkehrsprävention feiert Jubiläum

Feierstimmung trotz Corona-Pandemie herrschte vergangene Woche beim Polizeirevier Mosbach. Das Urgestein der Verkehrsprävention, Polizeioberkommisar Manfred Ritzhaupt, der bereits im März sein 40-jähriges Dienstjubiläum beging, bekam von Polizeipräsident Hans Becker eine Dankesurkunde des Innenministers überreicht. Becker würdigte im kleinen Kreis mit einer persönlichen Ansprache, die wertvolle Arbeit des Jubilars im Bereich der Verkehrsprävention im Neckar-Odenwald-Kreis. Im März 1981 begann Manfred Ritzhaupt seine Laufbahn bei der Polizei mit der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Nach 2 Jahren als Einsatzbeamter, war er bis 1997 im Streifendienst in Heidelberg und Mosbach tätig. Seit 1997 verschrieb er sich mit Leib und Seele der Verkehrsprävention und ist im Neckar-Odenwald-Kreis als Verkehrserzieher nicht mehr weg zu denken. Neben der Radfahrausbildung in der Jugendverkehrsschule, ist er für die Verkehrserziehung in Kindertagesstätten, bei Senioren und Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, zuständig. Bei der Puppenbühne der Verkehrsprävention, zeigt sich außerdem seine Leidenschaft fürs Puppenspiel. Des Weiteren übernimmt er in der Kreisverkehrswacht ebenso Aufgaben, wie bei der Kriminalprävention im Bereich der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell