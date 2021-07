Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Northeim (ots)

(sch) Am Freitag, 09.07.2021, gegen 21.00 Uhr, kam es auf der K 414 zwischen den Ortschaften Sudheim und Suterode zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal zusammenstießen. Eine 41-jährige Frau aus Hattorf geriet mit ihrem VW Polo auf regennasser und öliger Fahrbahn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Skoda Oktavia eines 40-jährigen Katlenburgers zusammenstieß. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Die K414 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 00.30 Uhr vollgesperrt. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt.

