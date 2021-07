Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

(sch) Am Samstag, 10.07.2021, gegen 15.50 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann aus Northeim nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Parkanlage "Vogts Teich" von vermutlich drei Kontrahenten mit Schlägen in dem Gesicht verletzt. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung einem Göttinger Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zu den konkreten Tatumständen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim unter der Rufnummer 05551-7005-0 in Verbindung zu setzen.

