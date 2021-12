Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Pkw

Am Montag, 13. Dezember 2021, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem VW Fox u.a. Bargeld sowie ein Dokument und (Lade-) Kabel. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz im Falkenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Embleme gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Dezember 2021, 13.00 Uhr und Montag, 13. Dezember 2021, 9.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen mehrere BMW-Embleme von insgesamt 26 Fahrzeugen, welche auf einem Betriebsgelände eines Autohauses in der Osloer Straße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung

Am Samstag, 11. Dezember 2021, 12.00 Uhr und Sonntag, 12. Dezember 2021, 14.00 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person einen Pflasterstein gegen ein Glaselement der Sporthalle eines Kindergartens in der Straße Dieckhus Kamp. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Dezember 2021, 18.00 Uhr und Sonntag, 12. Dezember 2021, 6.00 Uhr, beklebten bislang unbekannte Personen im gesamten Innenstadtbereich öffentliche als auch private Gegenstände und Flächen mit ca. 250 Aufklebern eines Osnabrücker Fußballvereins sowie einer Fan-Gruppierung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 9. Dezember 2021, 21.00 Uhr, und 11.00 Uhr, warfen unbekannte Personen mit einem Stein zwei Scheiben eines Wohnwagens in der Bahnhofstraße ein. Der Wohnwagen stand zu diesem Zeitpunkt hinter einem dortigen Wohnhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Damme - Arbeitsunfall

Am Montag, 13. Dezember 2021, gegen 8.10 Uhr, verunfallte ein 22-jähriger Mann aus Holdorf bei Arbeiten in einem Tierstall in der Straße Klünenberg. Er fiel ca. 2m durch einen Dielenboden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Lohne - Sachbeschädigungen

Am Montag, 13. Dezember 2021 und am Freitag, 11. Dezember 2021, kam es im Stadtgebiet Lohne zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei wurden u.a. eine Werbetafel eines Sozialwerks in der von-Stauffenberg-Straße, eine Fahrradbox am Bahnhof, ein Feuerlöscher und ein Garagentor des Hauptzollamts sowie Werbepylone einer Arztpraxis im Bergweg beschädigt. Ermittelt werden konnte hierzu ein 29-jähriger Mann aus Lohne.

Lohne - Sexuelle Belästigung

Am Montag, 13. Dezember 2021, um 12:15 Uhr, wurde einer 25-jährigen Lohnerin im Stadtpark durch eine unbekannte Person im Vorbeigehen mit der flachen Hand auf ihr Gesäß geschlagen. Danach entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Die Person soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein, war dunkel gekleidet und hat einen Kapuzenpullover getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Taschendiebstahl

Am Montag, 13.12.2021, um 09:15 Uhr, wurde in einem Lebensmittelgeschäft in der Christoph-Bernhard-Straße einer 33-jährigen Visbekerin von einer unbekannten Person ihr Portemonnaie aus ihrer Jackentasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, den 11. Dezember 2021, 20:20 Uhr und Montag, 13. Dezember 2021, 11:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in den Jugendtreff in der Schulstraße ein. Es wurden Bargeld, ein I-Pad und Nahrungsmittel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Bakum - Wohnungseinbruchsdiebsstahl

In der Zeit zwischen Freitag, den 10.Dezember 2021, 12:00 Uhr und Montag, 13. Dezember 2021, 12:00 Uhr, drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein leerstehendes Wohngebäude in der Büscheler Straße ein und entwendeten einen Karton mit persönlichen Gegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis /Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 13. Dezember 2021, um 12.21 Uhr, geriet ein 37-jähriger Mann aus Damme auf dem Westring in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten mussten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zudem hatten sie den Verdacht, dass er unter Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 13. Dezember 2021, 21.00 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Oldenburg Straße auf einen Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Bei der Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol / Zeugenaufruf

Am Montag, 13. Dezember 2021, 18.58 Uhr, versuchten zwei Autofahrer beidseitig eine Fahrbahnverengung zu passieren. Da es zu eng war, setzte der 33-jährige Autofahrer aus Twistringen zurück und wollte den 26-jährigen Autofahrer aus Dinklage durchfahren lassen. Der Dinklager passierte den anderen Autofahrer. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Dinklager unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt werden konnte, bittet die Polizei Damme darum, dass sich Unfallzeugen unter 04443 977490 melden sollen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13. Dezember 2021, von 16.45 Uhr bis 22.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, einen in der Burgstraße, auf dem Parkstreifen abgestellten "BMW, 520d". Das Fahrzeug wies eine Beschädigung am Kotflügel hinten links auf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen dem 24. November 2021, 23.30 Uhr und 25. November 2021, 8.00 Uhr, wurden durch eine bislang unbekannte Person alle Schrauben an den Reifen eines BMW M550 gelockert. Das Fahrzeug stand in der St.-Hubertusstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

