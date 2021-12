Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Versuchter Diebstahl von Kupferfallrohr

In der Zeit zwischen Freitag, den 3. Dezember 2021, gegen 11.00 Uhr und Mittwoch, den 8. Dezember 2021, um 10.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen die Kupferfallrohre der Kirche in Scharrel zu demontieren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.:04498-923770 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Versuchter Einbruch in eine Gaststätte

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, gegen 04.02 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen die Eingangstür einer Gaststätte in der Molkereistraße aufzuhebeln. Durch den Einbruchversuch wurde die Alarmanlage ausgelöst und sie flüchteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.:04498-923770 entgegen.

