POL-IZ: 210303.5 Heide: Diebstahl nach dem Einkauf

Am Dienstagvormittag ist eine Frau in Heide vermutlich unmittelbar nach dem Einkauf Opfer eines Diebstahls geworden. Die Tat bemerkte sie erst später, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Vormittag hielt sich die Geschädigte von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr bei Kaufland in der Marschstraße auf. Ihr Portemonnaie samt daran festmontiertem Handy lagerte sie währenddessen in einem Korb in einem Einkaufswagen. Noch an der Kasse war die Geldbörse da, den Verlust stellte die 49-Jährige wenig später bei Famila in Heide fest. Wo genau ihr Eigentum abhandengekommen ist - ein Smartphone und das Portemonnaie mit 300 Euro -, wusste die Anzeigende nicht. Eine verdächtige Person war der Dame während des Shoppens oder danach nicht aufgefallen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

