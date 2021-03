Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210303.3 Wrist: Drogenfahrt, die Zweite...

Wrist (ots)

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat eine Streife einen 34-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterzogen und bei dem Fahrer eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss angeordnet.

Um 18.50 Uhr stoppten Einsatzkräfte in der Hauptstraße in Wrist den Fahrer eines Fords, weil dieser ihnen nach einer Drogenfahrt bereits bekannt war. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes stellten die Beamten eine träge Pupillenreaktion und gerötete Bindehäute fest. Sein letzter Drogenkonsum, so der Betroffene, läge zehn Tage zurück. Einen Drogenvortest wollte der 34-Jährige nicht absolvieren, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem untersagten die Einsatzkräfte dem aus dem Kreis Steinburg Stammenden das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge für die nächsten 24 Stunden und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei einem Zweitverstoß wegen Drogen am Steuer erwarten den Mann tausend Euro Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Merle Neufeld

