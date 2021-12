Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Altenoythe - Verdächtige Personengruppe

Am Sonntag, 13. Dezember 2021, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass zwischen 2.00 Uhr und 2.30 Uhr, in Altenoythe im Bereich des Narzissenwegs / Waterhörn eine verdächtige Personengruppe gesichtet wurde, die sich auf ein fremdes Grundstück begeben hat. Wem sind verdächtige Personen in diesem Bezug aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell