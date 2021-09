Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Scharrel - _Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 21.00 Uhr, und Sonntag, 19. September 2021, 10.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße zwei Reifen eines PKW Toyota Corolla Verso einer 28-Jährigen aus dem Saterland. Darüber hinaus wurde auch der Lack im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 19. September 2021, kam es um 08.30 Uhr auf der Bundesstraße B401 (Friesoyther Straße) zu einem Verkehrsunfall: Ein 23-Jähriger aus Brake bog von der B401 aus Oldenburg kommend nach links in die Altenoyther Straße ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Er lenkte gegen und geriet hierdurch nach links über den erhöhten Bordstein gegen das Brückengeländer, welches erheblich beschädigt wurde. Der 23-Jährige entfernte sich mit seinem verunfallten PKW zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte durch die vor Ort eingesetzten Beamten aber wenig später in Altenoythe gestellt werden. Er war unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wurde mit 12000,-- Euro beziffert.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. September 2021, kam es um 11.50 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 53-Jährige aus Bösel stieß beim Ausparken ihres PKW gegen einen auf dem gegenüberliegenden Parkstreifen geparkten PKW eines 33-Jährigen aus Bösel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500,-- Euro. Die 53-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Da der Unfall durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet wurde, konnte die Unfallverursacherin im weiteren zeitlichen Verlauf an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und mit dem hier vorliegenden Sachverhalt konfrontiert werden. Sie räumte ihre Unfallbeteiligung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell