Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 19.-20.09.2021 für den Bereich des PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Trunkenheitsfahrt i.V.m. einem Verkehrsunfall Am 18.09.2021, gegen 12.25 Uhr, überholt ein 60-jähriger aus Vechta mit seinem PKW auf der Märschendorfer Straße aus Richtung Dinklage in Fahrtrichtung Vechta fahrend, kurz vor der Ortschaft Märschendorf, mehrere Fahrzeuge. Im Kurvenbereich gerät er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem PKW eines 44-jährigen aus Quakenbrück, der die Märschendorfer Straße in entgegengesetzter Richtung befährt. Dieser wiederum stößt im Anschluss mit einem dritten PKW eines 61-jährigen aus Visbek, zusammen. Der 44-jährige aus Quakenbrück wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden durch den Abschleppdienst geborgen. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 40000 Euro. Im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme können die Polizeibeamten aus Vechta ermitteln, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergibt ein Alkoholtest einen Wert von 2,35 Promille. Die entsprechenden Strafverfahren werden eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 18.09.2021, zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, ereignete sich auf der K248 / "Einer Straße" in 49424 Goldenstedt ein Verkehrsunfall. Ein LKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Baum. Des Weiteren hinterließ dieser ca. 1 km lange Blockierspur auf der Fahrbahn. Anschließend entfernte sich der LKW. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Goldenstedt -Fahren ohne Fahrerlaubnis- Am 18.09.2021; 16:30 Uhr, befuhr ein 14-jähriger aus Goldenstedt mit einem Roller die Bahnhofstraße in Goldenstedt, obwohl er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Vater des 14-jährigen duldete die Fahrt, so dass gegen ihn ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei Lohne hat gegen einen 42-Jährigen aus Lohne ein Strafverfahren eingeleitet. Dieser steht in Verdacht, am Samstagabend gegen 19.35 Uhr in Lohne im Ortsteil Wichel mit einem Pkw mehrere Straßen befahren zu haben, obwohl er vorher alkoholische Getränke konsumiert hatte. Er zeigte in seiner Fahrweise deutliche Ausfallerscheinungen. Zeugen meldeten sich und gaben der Polizei einen Hinweis. Beamte der Polizei Lohne konnten den Mann, der zuletzt zu Fuß unterwegs war, im Bereich Jägerstraße antreffen. Ein Test an einem Atemalkoholtestgerät ergab für ihn einen Wert von 1,84 Promille im Blut. Dem 42.Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt.

Vechta, Langförden - Einbruch in Bürogebäude In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Bürogebäude in der Langen Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter zerschlugen eine Plexiglasscheibe eines Tores und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Bürotrakt zerschlugen sie eine weitere Scheibe einer Tür und verschafften sich Zutritt zu den dortigen Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Steinfeld, Einbruch in Lagerraum

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gleich zu zwei Einbrüchen in einen Lagerraum eines Verbrauchermarkts an der Großen Straße in Steinfeld. Gegen 23:00 Uhr gelangten die Täter in das Lager und entwendeten ca. 100 Kunststoffklappkisten. Etwa 5 Stunden später wurden dann aus dem Lager zwei Getränkekisten entwendet. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Steinfeld oder Lohne entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell