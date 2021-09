Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 22.45 Uhr, wurde in Bösel in der Garreler Straße ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 1,1 Promille. Gegen den 45-jährigen Garreler wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Bösel - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 17.55 Uhr, kam es in Bösel, in der Straße "Am Kirchplatz" / Ecke "Garreler Straße" zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Ein 68 Jahre alter Fahrzeugführer bog an der Unfallstelle auf die Garreler Straße auf und übersah hierbei einen 49 Jahre alten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer, wobei der Radfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden.

