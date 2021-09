Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 17. September 2021, kam es um 15.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Warthestraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 55-Jährige aus Cloppenburg bemerkte an der Kasse, dass sich ihre dunkelrote, längliche Ledergeldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche befand, welche sie während des Einkaufs am Körper getragen hatte. In der Geldbörse befanden sich zum Tatzeitpunkt neben Bargeld auch EC- und Kreditkarten sowie der Führerschein der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Tuning

Am Sonntag, 19. September 2021, wurde um 12.50 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße der PKW eines 63-Jährigen aus Cloppenburg kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass für die an seinem Fahrzeug angebrachte Rad - und Reifenkombination die notwendige Änderungsabnahme durch einen Sachverständigen fehlte, wodurch die Betriebserlaubnis des PKW erloschen war. Es wurde eine Mängelmeldung ausgestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 19. September 2021, kam es gegen 11.10 Uhr in der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-Jährige aus Oldenburg fuhr beim Ausparken aus einer Parklücke gegen den PKW eines verkehrsbedingt wartenden 31-Jährigen aus Garrel, welcher auf dem Durchfahrtsweg des Parkplatzes stand. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden PKW in Höhe von gesamt 750,-- Euro.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 19. September 2021, 20.05 Uhr, kam es auf der Peheimer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger aus Lindern befuhr mit seinem PKW die Peheimer Straße in Richtung Peheim und beabsichtigte im Streckenverlauf, nach links auf die Peheimer Straße abzubiegen. Hierbei ging er irrtümlich davon aus, dass ein ihm aus Löningen entgegenkommender PKW eines 75-Jährigen aus Lorup nach rechts abbiegen wollte. Der PKW war zu diesem Zeitpunkt besetzt mit drei Mitfahrern/-innen (66-Jahre, weiblich; 70-Jahre, weiblich; 74-Jahre, männlich; alle aus Lorup). Der 75-Jährige bog jedoch nicht ab, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser mittels verbracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 15000,-- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell