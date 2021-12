Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 11. Dezember 2021, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.50 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse einer 57-jährigen Frau aus Vechta aus deren Jackentasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die Frau in einem Lebensmittel-Discounter im Falkenweg auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, unter der Telefonnummer 04441-943-0, entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 11. Dezember 2021, um 16.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse einer 70-jährigen Frau aus Vechta. Sie hielt sich zum genannten Zeitpunkt in einem Lebensmittel-Discounter im Falkenweg auf. Die Geldbörse befand sich in einem Fahrradkorb, welcher im Einkaufswagen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, unter der Telefonnummer 04441-943-0, entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Quad-Diebstahl

Am Sonntag, 12. Dezember 2021, gegen 2.45 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte, maskierte Männer ein Quad von einer Hofeinfahrt in der Straße Am Stickteich. Die beiden Personen entfernten sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl aus Kfz

Von Samstag, 11. Dezember 2021, 21.30 Uhr bis Sonntag, 12. Dezember 2021, 10.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen in der Ostlandstraße gewaltsam Zugang zu einem BMW. Aus einer Handtasche wurde eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld, unter der Telefonnummer 05492-96066-0, entgegen.

Steinfeld - Brand in einer Fleischverarbeitungsfabrik

Am Samstag, 11. Dezember 2021, um 03.29 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einer Fleischverarbeitungsfabrik in der Bahnhofsstraße gemeldet. Aufgrund eines technischen Defektes entstand dort ein Brand. Dadurch wurden die Wände und die Decke zum Teil beschädigt. Der Rauch zog in eine Kühlung, wodurch weiterzuverarbeitende Fleischwaren kontaminiert wurden. Diese sind nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet. Eine genaue Schadenssumme ist bislang noch nicht bekannt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 12. Dezember 2021, um 21.03 Uhr, fuhr ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Vechta mit einem Kleinkraftrad auf der Petersburger Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem missachtete der Jugendliche das Anhaltesignal der eingesetzten Polizeibeamten. Der Halter des Kleinkraftades, ein 52-Jähriger aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Ihn erwartet nun auch ein Ermittlungsverfahren.

Holdorf - Versuchter Diebstahl aus Sattelauflieger In der Nacht von Samstag, 11.Dezember 2021, 19:30 Uhr, auf Sonntag, 12. Dezember 2021, 09:00 Uhr, kam es auf einer Autobahnraststätte in der Straße Zum Hansa-Center in Holdorf zu einem versuchten Diebstahl aus einem Sattelauflieger. Bislang unbekannter Personen versuchten zunächst, die Ladeklappe zu öffnen. Als dies fehlschlug, öffneten sie die seitliche Plane des Anhängers. Im selben Tatzeitraum kam es zu einer weiteren Tat auf dem o.g. Autohof. Unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zugang zum Innenraum eines weiteren Sattelaufliegers. Ob etwas entwendet werden konnte, ist bislang nicht bekannt.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Ordnungswidrigkeit

Am Sonntag, den 12. Dezember 2021, wurde durch einen 18-jährigen Goldenstedter die Umverpackung eines Fasfoodburgers auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Am Schützenplatz unsachgemäß entsorgt. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde durch die Polizeibeamten gefertigt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 12. Dezember 2021, um 00:00 Uhr, kam es in der Astruper Straße in Visbek zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Visbek kam von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Gartenhecke, fuhr durch einen Vorgarten und kam zwischen einer Gartenmauer und einem Wohnhaus zum Stehen. Es entstanden Schäden am Haus, der Mauer und der Hecke. Zunächst konnte der Fahrzeugführer unerkannt flüchten, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

