POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 12.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Kampe - Schwelbrand in einer Tierkörperbeseitigungsanlage

Bei Wartungsarbeiten an einer Anlage zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte (hier Schweineborsten) kam es am 12.12.21, 08.07 h, bei Schweißarbeiten zu einer starken Rauchentwicklung in einem Silo. Durch vor Ort anwesende Mitarbeiter wurde versucht, den Entstehungsbrand zu löschen. Aufgrund von Reizungen der Atemwege wurden alle drei Mitarbeiter vorsorglich durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Wie sich später herausstellte, blieben die Mitarbeiter glücklicherweise unverletzt und konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Aufgrund der Auslösung des "Brandmeldealarms groß" war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften (ca. 130) vor Ort, darunter die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe und Altenoythe, sowie der Gefahrgutzug der Feuerwehren des Landkreises Cloppenburg und der ABC-Dienst. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an, zur entstandenen Schadenshöhe können bisher keine Angaben gemacht werden.

