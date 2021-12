Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 11.12.2021-12.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 11.12.2021, kam es zwischen 14:00 und 14:45 Uhr in der Kolpingstraße auf Höhe der HNr. 36, auf dem dortigen Parkplatz, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Volvo V70, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Randalierer in N`kirchen-Vörden

Am Samstag, 11.12.21 gegen 15.00 h betrat ein 24-jähriger Mann in Neuenkirchen eine Tankstelle. Da er keine MNB trug, wurde er durch einen Angestellten auf die bestehenden Corona-Regeln hingewiesen. Daraufhin beschädigte der Mann mehrere Verkaufsständer um und warf mit Zeitschriften um sich. Weiterhin ist diese Person bereits zuvor in Lohne aufgefallen, als dieser dort am Bahnhof randalierte. Dort entfernte er sich mit der NordwestBahn. Da sich der Randalierer nicht ausweisen konnte, wurde er von den hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, um die Identität zu klären. Straf-und Ordnungswidrigkeitenanzeige wurden gefertigt.

Trunkenheit in Verkehr - Vechta

Am Samstagabend, 11.12.2021 gegen 19:21 Uhr, wurde durch die Polizei Vechta ein silberner VW Touran in 49377 Vechta, Sprengepielstraße, kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer, ein 48-jähriger Mann aus Vechta, erheblich unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Sachbeschädigung in Visbek

Am Samstag, 11.12.2021 wurde gg 08:15 Uhr gemeldet, dass ein PKW Fiat 500 erheblich beschädigt wurde. Dieser befand sich auf dem Parkplatz am Bahnhof. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vandalismus - Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Visbek in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall in Dinklage

Am Samstag, 11.12.2021 ist es um 05:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Dinklage, Märschendorfer Straße gekommen. Hier befuhr ein 54-jähriger Mann aus Vechta mit seinem PKW Mini Cooper die Straße aus Dinklage kommend und kam nach links von der Fahrbahn ab. Vor Ort wurde durch die Polizei Lohne festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

