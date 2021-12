Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstag, 09. Dezember 2021, 19.30 Uhr und Freitag, 10. Dezember 2021, 06.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Rasthofes an der Harmer Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete etwa 500 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks einer Sattelzugmaschine, die dort geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 10. Dezember 2021, kam es gegen 07:53 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta und ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta fuhren auf der Oldenburger Straße in Richtung Langförden und mussten verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta zu spät und fuhr auf die haltenden Fahrzeuge auf. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Die 38-jährige Vechtaerin wurde leicht verletzt. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Freitag, 10. Dezember 2021, kam es gegen 09.05 Uhr an der Kreuzung der Kolpingstraße zur Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Diepholz wollte mit ihrem Wagen von der Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei aus die Kolpingstraße geradeaus überqueren. Hierbei übersah sie eine 34-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta, die von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde durch eine RTW-Besatzung in ein Krankenhaus verbracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 05. Dezember 2021, kam es zwischen 15.00 und 20.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes A220, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell