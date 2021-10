Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Nachwuchswerbung der Polizei Baden-Württemberg - Herbsttour der Einstellungsberatung mit dem Karrieremobil

Konstanz (ots)

Nachwuchswerbung der Polizei Baden-Württemberg - Herbsttour der Einstellungsberatung mit dem Karrieremobil

POLIZEI.ECHT.WICHTIG. - so das Motto der aktuellen Einstellungsoffensive der Polizei Baden-Württemberg. In deren Rahmen konnte bereits eine Vielzahl an Stellen mit qualifizierten und engagierten Nachwuchskräften besetzt werden. Dabei zeigen die anhaltend hohen Einstellungszahlen, dass der Polizeiberuf bei jungen Menschen nach wie vor hoch im Kurs steht.

Im Jahr 2022 stehen bei der Polizei Baden-Württemberg insgesamt mehr als 1.300 Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. Die Ausbildungskapazitäten sollen auch weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden.

Welche Voraussetzungen für eine Karriere bei der Polizei bestehen und wie Ausbildung bzw. Studium ablaufen, darüber informieren regelmäßig unsere Einstellungsberater.

Nachdem sie in letzter Zeit vorwiegend in digitaler Form beraten haben, bietet sich nun wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit ihnen auszutauschen. Unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln führen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Konstanz eine rund zweiwöchige Herbsttour durch.

An verschiedenen markanten Plätzen machen sie mit dem Karrieremobil der Polizei Baden-Württemberg Halt und stehen Interessierten und deren Angehörigen für Beratungsgespräche und Fragen rund um Ausbildung und Studium sowie zum Polizeiberuf allgemein zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unsere Einstellungsberater freuen sich auf Ihren Besuch an folgenden Terminen und Standorten:

Freitag, 08.10.2021, 13 - 15 Uhr, 78315 Radolfzell, Marktplatz

Mittwoch, 13.10.2021, 12 - 14 Uhr, 78713 Schramberg, vorderer Rathausplatz

Mittwoch, 13.10.2021, 15 - 17 Uhr, 78112 St. Georgen, Talstraße 25, Polizeirevier

Donnerstag, 14.10.2021, 12 -14 Uhr, 78570 Mühlheim a.d.D., Schillerstraße 22 (zw. Realschule und Sporthalle)

Samstag, 16.10.2021, 11 - 13 Uhr, 78073 Bad Dürrheim, Luisenstraße (Hindenburgpark, gegenüber Café Röder)

Samstag, 16.10.2021, 15 - 17 Uhr, 78234 Engen, Marktplatz

Montag, 18.10.2021, 14 - 16 Uhr, 78727 Oberndorf, Klosterstraße 3

Dienstag, 19.10.21, 13 - 15 Uhr, 78549 Spaichingen, Marktplatz

Informationen rund um die Bewerbung bei der Polizei Baden-Württemberg finden Sie auch unter www.polizei-der-beruf.de

