Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Impfausweis weist Fälschungsmerkmale auf

Oberndorf (ots)

Verdacht geschöpft hat eine Mitarbeiterin einer Oberndorfer Apotheke am Montag bei einem Kunden, der einen Impfausweis zur Digitalisierung vorlegte. Ein Aufkleber eines verabreichten Impfstoffes war darin auffällig und nicht richtig aufgeklebt, weshalb sie vorsorglich die Polizei informierte. Diese kam vor Ort und stellte die Identität des Mannes fest. Zudem wurde der Impfausweis sichergestellt und die Angaben nun geprüft. Die Polizei stellt in letzter Zeit öfters fest, dass gefälschte Impfausweise in Apotheken vorgelegt werden, um diese zu digitalisieren. Die Polizei geht solchen Fällen gezielt nach, weil in der Regel ein Anfangsverdacht einer Urkundenfälschung vorliegt.

