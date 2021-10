Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen

Kreis Konstanz) Erfolgloser Aufbruchsversuch (05.10.2021)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zwischen Montag und Dienstag erfolglos versucht, einen Food-Truck auf der Bodenseealle aufzubrechen. Die Täter hebelten an einer Tür herum, die dem Aufbruchsversuch jedoch standhielt. Die Unbekannten flüchteten und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Personen erbittet die Polizei in Bodman-Ludwigshafen unter Telefon 07771 9391-0.

