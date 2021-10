Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr (05.10.2021)

Radolfzell (ots)

Leicht verletzt hat sich ein 46-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr im Kreisverkehr auf der Böhringer Straße. Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer missachtete beim Einfahren in den Kreisel die Vorfahrt und kollidierte mit einem 46-jährigen Smart-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro.

