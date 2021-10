Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Auffahrunfall verursacht hohen Sachschaden (05.10.2021)

Singen (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag gegen 07.00 Uhr auf der Steißlinger Straße ereignet. Eine 37-jährige Autofahrerin hielt mit einem BMW an einem Fußgängerüberweg an, um einen Passanten die Straße überqueren zu lassen. Ein nachfolgender 58-jähriger Skoda-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den BMW auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell