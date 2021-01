Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Haren (ots)

Haren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Am Freitagmittag ist es gegen 11.45 Uhr auf der Straße Am Brookgraben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin war mit ihrem VW Polo in Richtung Brookstraße unterwegs, als ihr ein PKW mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Die Frau wich mit ihrem Fahrzeug aus, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entgegenkommende, bislang unbekannte PKW-Fahrer fuhr davon. Dieser war vermutlich mit einem silbernen Mercedes unterwegs. Es soll sich um ein neueres Modell gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



