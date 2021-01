Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betriebserlaubnis an Fahrzeug durch technische Veränderungen erloschen (14/0301)

SpeyerSpeyer (ots)

03.01.2021, 09:18 Uhr

Am Sonntag gegen 09:18 Uhr konnte ein VW Scirocco in der Schifferstadter Straße einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei fielen den kontrollierenden Beamten mehrere Veränderungen am Fahrzeug (Räder/Reifen-Kombination, Fahrwerk, Auspuffanlage) auf. Eine Abnahme der Veränderungen durch eine amtliche Prüfstelle ist nicht erfolgt. Da die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs damit erloschen ist, wurde dem 24-jährigen Fahrer aus Dudenhofen die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

