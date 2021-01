Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

SpeyerSpeyer (ots)

02.01.2021, 08:30 Uhr Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Speyer-Süd.

Ein 43jähriger PKW-Fahrer übersah hierbei an der Kreuzung Am neuen Rheinhafen / Heinkelstraße den vorfahrtsberechtigten PKW eines 20jährigen Mannes und kollidierte mit diesem.

Beide Beteiligte blieben glücklicherweise unverletzt, die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

