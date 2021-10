Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Sprühstoß aus Deodorant löst Brandmelder aus

Rottweil (ots)

Ein Brandmelder in einer Jugendherberge hat am Dienstmorgen gegen 9 Uhr Alarm ausgelöst, weswegen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz ausgerückt sind. Es gab an der Beherbergungsstätte in der Oberamteigasse allerdings weder ein Feuer noch Verletzte. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen feststellte, hatte ein 13-Jähriger mit einem Deodorant-Spray in der Nähe des Melders gesprüht und dabei den Brandmelder ausgelöst. Die Feuerwehr Rottweil war mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Sanitätern und drei Fahrzeugen an.

