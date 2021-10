Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt (05.10.2021)

Konstanz (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich eine Fußgängerin am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der Markgrafenstraße. Eine 53-Jährige überquerte an einer durch Ampeln geregelten Fußgängerfurt bei "Grün" die Fahrbahn. Ein nach links abbiegender 23-jähriger Citroen-Fahrer sah die Frau zu spät. Er erfasste sie mit seinem Citroen C 1 und schleuderte sie gegen die Windschutzschiebe. Die Passantin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

