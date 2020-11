Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Verdächtigen nach Einbruch in Supermarkt auf frischer Tat fest

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

In der Nacht zu Montag (16.11.), gegen 02:30 Uhr, wurde die Besatzung eines Streifenwagens auf die ausgelöste Alarmanlage eines Supermarktes an der Von-Stauffenberg-Straße aufmerksam. Als die Polizisten auf den Eingang des Geschäfts zufuhren, trat soeben eine dunkel gekleidete Person aus dem Eingang, die mit einer Sturmhaube maskiert war. Zeitgleich erkannten die Beamten, dass offenbar eine Glaseingangstür zu einem im Markt befindlichen Kiosk eingeschlagen worden war und dahinter eine größere Menge an Zigarettenstangen in einer großen Tasche für den Abtransport bereit standen. Der bis dahin unbekannte Täter trat unvermittelt die Flucht an, konnte aber von den Polizisten überwältigt werden. Zeitgleich gelang es jedoch seinem Komplizen, einem etwa 190 Zentimeter großen und kräftig gebauten Mann, der vollständig dunkel gekleidet war, sich der Festnahme zu entziehen.

Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen, sicherte Spuren am Tatort und stellte die Identität des vorläufig festgenommenen Verdächtigen fest. Es handelt sich um einen 29-jährgen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Eine Befragung gestaltete sich aufgrund der Sprachbarriere schwierig.

Die Fahndung nach seinem immer noch unbekannten Mittäter sowie die Ermittlungen dauern an.

