Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebstahl in der Heinrichstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag ist es in der Heinrichstraße zu einem Diebstahl eines S-Pedelecs gekommen. Um 13.30 Uhr stellte der 58-jährige Eigentümer sein schwarzes Fahrrad an einer dortigen Kirche ab und sicherte das Zweirad mittels der Wegfahrsperre. Gegen 14.10 Uhr erhielt der 58-jährige Osnabrücker auf seinem Handy ein Diebstahlsalarm. Trotz einer anschließenden Suche konnte das Fahrrad nicht mehr festgestellt werden. Es handelt sich um ein schwarzes S-Pedelec des Herstellers "Stromer" vom Typ "ST3". Möglicherweise wird das Zweirad noch mit dem gültigen Versicherungskennzeichen "258 SCL" geführt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder zu dem Verbleib des Fahrrades geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell