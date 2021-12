Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Kfz Aufbruch

In der Zeit zwischen dem 8. Dezember 2021, 22:30 Uhr und dem 9. Dezember 2021, 11:00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zu einem Audi A 6 in der Bahnhofsstraße und entwendete unter anderem Bargeld und Dokumente. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den Dezember 2021, gegen 11.32 Uhr befuhr ein 46-jähriger Lohner mit seinem PKW die Lindenstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Zuge der Kontrolle konnte der Mann den Beamten lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, obwohl er seinen Hauptwohnsitz bereits seit mehr als sechs Monaten in der Bundesrepublik unterhält. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Holdorf- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 9. Dezember 2021, gegen 07.45 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau aus Holdorf mit ihrem PKW auf dem Lorser Weg. Als sie nach rechts auf die Landesstraße 852 abbiegen wollte, kollidierte sie mit einer von links kommenden Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin, eine 16-jährige Holdorferin, zog sich leichte Verletzungen zu.

Goldenstedt - Räuberischer Diebstahl

Ein 30-jähriger Tatverdächtiger aus Sigmaringen und ein weiterer unbekannter Mann entwendeten am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gegen 14.30 Uhr, gemeinsam Zigaretten sowie andere Tabakware aus einem Verbrauchermarkt an der Visbeker Straße. Beim Passieren des Kassenbereichs wurden sie durch die Marktleiterin angesprochen. Daraufhin ergriff die unbekannte männliche Person die Flucht und schubste eine Verkäuferin zu Boden. Der bislang unbekannte Mann soll ein südosteuropäisches Aussehen gehabt haben sowie ein blaues Hemd und eine Jeans getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Körperverletzung

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gegen 11.00 Uhr, wurde ein 50-jähriger Busfahrer in der Straße Dehlenkamp Opfer einer Körperverletzung. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung bezüglich der im Bus geltenden Pflicht zum Tragen einer Maske. Im Zuge dessen, schlug der 29-jährige Tatverdächtige aus Vechta dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Er wurde mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, 10.00 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Isernhagen mit einem Lkw auf der Hagenbuttenstraße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Der Atemalkoholgehalt ergab einen Wert von 2,76 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 23.51 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der Bökenbergstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Pkw-Schlüssel sichergestellt.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 10. Dezember 2021, um 01.22 Uhr fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Holdorfer Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, 11.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, einen in der Münsterstraße, am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke "VW, Caddy". Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, zwischen 7.15 Uhr und 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Daimler, welcher in der Franziskusstraße stand. Der Geschädigte stellte einen Schaden an der Heckstoßstange seines Autos fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 16:30 Uhr, wollte ein 39-jähriger Autofahrer aus Damme in der Lindenstraße rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-jähriger Busfahrer auf der Lindenstraße. Der Busfahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Aufgrund dessen kamen zwei Mitfahrende im Bus zu Fall und verletzten sich hierdurch leicht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 10.15 Uhr wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Pkw von der Oldenburger Straße nach links in den Falkenweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 43-jährigen Radfahrerin aus Vechta. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der andere Unfallbeteiligte wollte sie in ein Krankenhaus bringen, was die Radfahrerin allerdings ablehnte. Ein Personalienaustausch wurde versäumt. Der Unfall wurde schließlich nachträglich zur Anzeige gebracht. Die Polizei in Vechta sucht nun unter 04441 9430 den anderen Unfallbeteiligten. Er soll ca. 165cm groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Darüber hinaus trug er eine Brille.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 19.51 Uhr fuhr ein 18-jähriger aus Goldenstedt die Langfördener Straße in Richtung Goldenstedt. Beim Rechtsabbiegen in die Große Straße geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw eines 32-Jährigen aus Vechta, welcher dort an die Kreuzung heranfuhr, frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Goldenstedterin leicht. Die Feuerwehr in Lutten war vor Ort.

