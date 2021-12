Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Erfolgreicher Schlag gegen Einbrecherbande: Mehrere Festnahmen aufgrund einer Serie von Wohnungseinbrüchen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Abend des 8. Dezember 2021 gelang Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit Unterstützung umliegender Polizeidienststellen ein Schlag gegen eine Bande von WohnungseinbrecherInnen.

Vorangegangen waren intensive Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und serienmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls in einer Vielzahl von Fällen in den Großräumen Vechta, Delmenhorst, Nienburg, Cloppenburg und Diepholz. Fünf Tatverdächtige im Alter von 22 bis 46 Jahren stehen demnach im Verdacht, dass sie seit September dieses Jahres eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen begangen haben. Als Diebesgut erbeuteten sie hauptsächlich Schmuck und Bargeld. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Seckenhausen erfolgte im Bereich Bassum die Festnahme. Bei der Durchsuchung des genutzten Pkw konnte u.a. Diebesgut aus dem zuvor begangenen Einbruch beschlagnahmt werden. Die Fahrerin wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten die Polizeibeamtinnen und -beamten Dokumente, Smartphones und weiteres mögliches Diebesgut auffinden und beschlagnahmen. Die gesamten Beweismittel müssen nun gesichtet und geprüft werden.

Zwei tatverdächtige Männer sowie eine tatverdächtige Frau wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am gestrigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde gegen alle Personen Haftbefehl erlassen, seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Unterstützt wurde die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta durch Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektionen Diepholz und Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, der Zentralen Polizeidirektion, der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg sowie durch die DiensthundeführerInnen der Polizeidirektionen Oldenburg und Osnabrück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell