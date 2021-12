Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Deoflasche in Brand gesetzt

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, zwischen 19.10 Uhr und 19.30 Uhr, setzte eine bislang unbekannte Person eine Deoflasche in Brand und stellte diese unter den Reifen eines Anhängers in der Straße Am Stadtmuseum. Die Deoflasche explodierte, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer am Reifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, zwischen 7.00 Uhr 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Bulls von einer Haltestelle in der Hauptstraße/Ecke Tangen Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Ausweispapieren

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Bahnhofstraße eine Mappe mit Ausweispapieren, Führerschein und Impfausweis aus der Handtasche einer 66-jährigen Frau. Die Mappe befand sich in der mitgeführten Handtasche der Geschädigten. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta, unter der Telefonnummer 04441-943-0, entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr entwendete eine ca. 50 Jahre alte, weibliche Person am Bremer Tor, die Geldbörse einer 54-jährigen Frau aus deren mitgeführten Korb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Dinklage - Einbruch in Schulgebäude

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, in der Zeit von 01.05 Uhr bis 01.20 Uhr begab sich im Klinghamer Weg eine bislang unbekannte Person auf das Gelände der Kardinal-von-Galen-Schule, indem er den Zaun überwand. Anschließend schlug er eine Fensterscheibe ein und öffnete dieses. Hierdurch wurde eine Alarmanlage ausgelöst und der Täter entfernte sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, unter der Telefonnummer 04441-943-0, entgegen.

Lohne - Marihuana beschlagnahmt

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 19.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann aus Lohne im Gewerbering. Dabei fiel ihnen ein starken Marihuanageruch auf. Im weiteren Verlauf wurde ein mittlerer zweistelliger Grammbetrag Marihuana beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, 13.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Vechtaer mit einem Pkw die Graf-von-Galen-Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchführung des Drogenvortests versuchte der Betroffene die Polizeibeamten zu täuschen, indem er Wasser aus der Toilette nahm. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 14.15 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Rottinghauser Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,70 Promille und auch der Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 23.00 Uhr fuhr eine 37-jährige aus Essen mit ihrem Pkw den Wulfenauer Damm in Richtung Carum. Nach ihren Abgaben soll ihr in Höhe der Kreuzung Mühlenstraße ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw entgegengekommen sein. Diesem wich sie aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie gegen einen Poller. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Die 37-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ihr Atemalkoholgehalt betrug 1,58 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dinklage unter 04443 977490zu melden.

