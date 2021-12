Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Handtaschendiebstahl

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, zwischen 14.45 Uhr und 15.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einer umgehängten Handtasche einer 72-jährigen Frau die Geldbörse samt Inhalt. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft an der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Grünabfälle verbrannt

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, verbrannte eine 52-jährige Frau Grünabfall auf ihrem Grundstück, welches sich an der B213 befindet. Dadurch wurde eine größere Rauchentwicklung verursacht. Durch Verkehrsteilnehmer wurde die Feuerwehr alarmiert, welche mit fünf Löschfahrzeugen und 40 Kameradinnen und Kameraden ausrückte. Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 14.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Cappelner Damm in Richtung Cloppenburg. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg fuhr ebenfalls auf dieser Straße, aber in Richtung Cappeln. Im Begegnungsverkehr der beiden Fahrzeuge, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel. Dadurch wurde der Außenspiegel der jungen Frau beschädigt. Der andere männliche Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 23.00 Uhr, kam ein 37-jähriger Autofahrer aus Bösel während eines Abbiegevorgangs an einer Einmündung der Thüler Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Graben wurde hierdurch leicht aufgewühlt. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Wert lag bei 2,45 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschlepper geborgen werden.

